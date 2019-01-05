Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Рідкісний зимовий шторм приніс сніг у пустелю Арізони: дивовижні фото

  • 17
Зимовий шторм в пустелі Арізони - фото 1
Зимовий шторм в пустелі Арізони / Twitter

Південні штати Сполучених Штатів Америки, зокрема, Техас, Арізону і Юту накрив крижаний шторм. Рідкісне явище принесло з собою сніг навіть у пустелю Арізони.

В районі Тусон випало до 6 дюймів (15,24 см) снігу. Вперше за чотири роки температура тут опустилася нижче нуля, і очікується, що вона збережеться ще на кілька днів.

І ще: У Саудівській Аравії випав сніг: місцеві катаються з гірок в пустелі

Так, національна служба погоди США попередила про морози в пустелі, де температура знизилася на 25 градусів за ніч. За словами очевидців, зараз південні штати нагадують Аляску.

Рідкісний зимовий шторм засипав снігом кактуси у пустелі Арізони:

Читайте також: Австралію накрила потужна пилова буря: вражаюче відео

Джерело: washingtonpost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 3480
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1322
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 171173
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події