Рідкісний зимовий шторм приніс сніг у пустелю Арізони: дивовижні фото

Південні штати Сполучених Штатів Америки, зокрема, Техас, Арізону і Юту накрив крижаний шторм. Рідкісне явище принесло з собою сніг навіть у пустелю Арізони.

В районі Тусон випало до 6 дюймів (15,24 см) снігу. Вперше за чотири роки температура тут опустилася нижче нуля, і очікується, що вона збережеться ще на кілька днів.

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Так, національна служба погоди США попередила про морози в пустелі, де температура знизилася на 25 градусів за ніч. За словами очевидців, зараз південні штати нагадують Аляску.

Рідкісний зимовий шторм засипав снігом кактуси у пустелі Арізони:

Snow is still coming down in Saguaro National Park East. Rare beauty. pic.twitter.com/fhQm8uxAhl — Andrew Emery Brown (@aemerybrown) 2 січня 2019 р.

Happy #WinterSolstice! We chat with a religious studies expert, cultural astronomer, and wiccan priestess about solstice traditions.

LISTEN NOW >> https://t.co/7Zmm6lxgxs pic.twitter.com/zuHdV77Q5j — The Buzz (@BuzzTucson) 21 грудня 2018 р.

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