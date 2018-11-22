Австралію накрила потужна пилова буря: вражаюче відео

У четвер, 22 листопада, Австралію накрила потужна пилова буря. Хмара пилу протяжністю 500 км призвела до затримки авіарейсів і вже досягла Сіднея.

У багатьох регіонах штату Новий Південний Вельс фіксують серйозні проблеми з видимістю на вулицях. З серпня штат переживає посуху, що стало наслідком утворення бурі. Сильні вітри підхоплюють частки сухого ґрунту, утворюючи хмару з пилу.

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Влада Сіднея закликали місцевих жителів не виходити на вулиці. Особливо попередження стосується маленьких дітей, а також тих, хто страждає від респіраторних захворювань.

Медики повідомляють, що до них звертаються пацієнти зі скаргами на проблеми з диханням. Кількість постраждалих поки не називається.

This is incredible. A potent dust storm has darkened the skies around Wilcannia and Broken Hill in rural New South Wales. A wall of dust is currently bearing down on Sydney and Canberra, with warnings issued for asthmatics. Be careful out there. pic.twitter.com/Rzm6epwAx4 — Nine.com.au (@Ninecomau) 21 листопада 2018 р.

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