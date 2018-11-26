У Саудівській Аравії випав сніг: місцеві катаються з гірок в пустелі

Сніг у Саудівській Аравії / Instagram

У північних районах Саудівської Аравії Хаіль, Ель-Джауф і Табук випав сніг.

Користувачі соціальних мереж публікують безліч відео, як місцеві жителі розважаються катанням з гірок в пустелі.

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Варто відзначити, що в адміністративному окрузі Табук, який розташований на північному заході країни, тонкий шар снігу накрив піщані дюни.

Відомо, що незважаючи на низькі температури, місцеві жителі радіють, що випав.

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