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Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років

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Mustang - фото 1
Mustang / yahoo

Американець знайшов у своєму гаражі їдке купе Ford Mustang Boss 429. Чоловік вирішив виставити його на аукціон.

Автомобіль був створений в 1969 році і простояв в гаражі майже 40 років. Власник купив машину в 1981 році, проїхав на ньому 48 кілометрів і залишив купе в гаражі.

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Відзначається, що сумарний пробіг Ford Mustang Boss 429 21 тисяча 358 км. Машина збереглася у чудовому стані і навіть має заводські покришки. Наразі за рідкісний автомобіль пропонують майже 170 тисяч доларів. Фінальна ціна стане відома через чотири дні, коли аукціон буде завершено.

Ford Mustang Boss 429 оснащений 7-літровим 500-сильним двигуном. Ця версія вважається однією з найбільш рідкісних модифікацій. Всього було випущено трохи більше 1000 Ford Mustang Boss 429.

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Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років - фото 396346

Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років - фото 396347

Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років - фото 396348

Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років - фото 396349

Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років - фото 396350

Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років - фото 396351

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Джерело: yahoo
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