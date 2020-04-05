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Audi A8 залишиться на бензині: у чому причина

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Audi A8 - фото 1
Audi A8 / autonews

Седан Audi A8 не стане повноцінним електрокаром, як це було обіцяно раніше. Непопулярність седанів змусила Audi відмовитися від цієї ідеї.

Причиною тому стала зростаюча популярність кросоверів і позашляховиків і, як наслідок, падіння попиту на моделі в інших кузовах, в тому числі і на седани.

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У керівництві марки вирішили зосередитися на електричних кросоверах і позашляховиках, таких як e-tron і e-tron Sportback. Тоді, як A8 стане плагін-гібридом з удосконаленою силовою установкою.

У 2019 у авто вже з'явився "розетковий" варіант A8 60 TFSIe. Такий седан оснащений трилітровим бензиновим V6, електромотором і акумуляторним блоком місткістю 14.1 кВт • год. Сукупна віддача силової установки становить 450 к.с. і 700 Нм. У чисто електричному режимі гібрид може проїхати всього 40 км за циклом WLTP. Нова гібридна система дозволить проїжджати з вимкненим ДВС більше 47 км. За словами авторів, цього цілком достатньо городянам для щоденних поїздок на роботу із зарядкою на парковці протягом дня.

Audi A8 - фото 396132
Audi A8

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Джерело: autonews
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