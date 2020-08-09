Рідкісний Ferrari 1967 року продають за 3 мільйони доларів

У США на аукціоні eBay виставили на продаж рідкісний двомісний Ferrari 275 GTB/4 1967 року випуску з пробігом 50 000 кілометрів за три мільйони доларів. Усього італійський виробник створив 330 подібних моделей.

Італійські інженери випускали Ferrari 275 GTB/4 з 1966 по 1968 рік. Модель розійшлася тиражем 330 одиниць. Скільки олдскульних моделей збереглося до наших днів невідомо, проте цей екземпляр з пробігом усього 52 000 кілометрів виглядає як новий. На срібному кузові автомобіля немає ані натяку на іржу, а всі деталі спорткара є оригінальними.

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Салон Ferrari виконаний з натуральної шкіри, якою обтягнуті сидіння, дверні вставки та торпедо. Всі елементи інтер'єру також перебувають у відмінному стані. Під капотом спорткара встановлений двигун Tipo 226 Ferrari Colombo V12 потужністю 300 кінських сил. Агрегат працює разом з п'ятиступінчастою "механікою". Максимальна швидкість моделі складає 268 кілометрів на годину.

Наразі вартість олдскульний Ferrari на аукціоні становить 2 950 000 доларів. Разом з рідкісною моделлю продавець обіцяє віддати набір оригінальних інструментів і технічну документацію.

У кінці липня в Техасі вкотре виставили на продаж унікальний червоний Ferrari SP30 2012 випуску з пробігом 165 кілометрів. Спорткар, створений в єдиному екземплярі, безрезультатно намагаються продати з 2018 року.

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