Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Американський стартап з українським корінням створив "веганський" електробайк

  • 25
Компанія Tarform має українське коріння - фото 1
Компанія Tarform має українське коріння

Електричні автомобілі вже зайняли свою нішу в сегменті персонального транспорту, продовжуючи захоплювати ринок. З електромотоциклами справи йдуть гірше, але їх розробники не сидять склавши руки.

Невеликий американський стартап недавно представив оригінальний ретробайк з можливістю швидкого апгрейду, при цьому в його конструкції використовується "веганська" шкіра, а традиційний пластик замінили на насіння льону.

Це цікаво: Названі найпопулярніші автомобілі з пробігом серед українців

Компанія Tarform з Брукліну представила електричний байк у стилі ретро під назвою Luna. Вартість мотоцикла викликає безліч питань, адже стартує вона з позначки $ 24 000 доларів. Але, за словами розробників, за ці гроші покупця чекає низка цікавих нововведень.

Американський стартап з українським корінням створив 'веганський' електробайк - фото 419903
Американський стартап з українським корінням створив 'веганський' електробайк - фото 419901
Американський стартап з українським корінням створив 'веганський' електробайк - фото 419900

На думку засновника Tarform Тараса Кравчука (інженера українського походження), головною перевагою байка стане можливість модернізації. Так, акумулятор і сам кузов можна буде з часом замінити, встановивши потужнішу батарею або оновивши дизайн. Не менш важливою є турбота про навколишнє середовище – замість полівінілхлориду Luna отримає сидіння з "веганської" шкіри (з ананаса, манго, кукурудзи або інших натуральних волокон). Насіння льону замінять пластик, а фарба для кузова отримана з водоростей. Зрештою, сама алюмінієва рама – результат вторинної переробки.

Американський стартап з українським корінням створив 'веганський' електробайк - фото 419898
Американський стартап з українським корінням створив 'веганський' електробайк - фото 419899
Американський стартап з українським корінням створив 'веганський' електробайк - фото 419902

Усередині байка ховається акумулятор на 10 кВтг, який працює у парі з електродвигуном потужністю 55 к.с. Це дозволяє йому розганятися до 100 кілометрів за 3.8 секунди при максимальній швидкості у 155 км/год і дальності ходу до 200 кілометрів. Від нуля до 80% Luna заряджається за 50 хвилин. Не обійшлося і без технології рекуперативного гальмування, що дозволяє збільшити автономність при їзді по місту.

Байк отримає камеру заднього виду. Вбудований комп'ютер матиме доступ до регулярних оновлень, а спеціальний вібромотор подасть сигнал, якщо якийсь автомобіль увійшов у сліпу зону водія. Перші поставки новинки почнуться у 2021 році.

Читайте також: Боляче дивитися: на дорогах Рівного бачили Lamborghini Aventador SVJ

Джерело: Business Insider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 74
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
  • 06 серпня, 16:26
  • 255
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 554
Загрузка...
Новини