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Американський стартап з українським корінням створив "веганський" електробайк
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Електричні автомобілі вже зайняли свою нішу в сегменті персонального транспорту, продовжуючи захоплювати ринок. З електромотоциклами справи йдуть гірше, але їх розробники не сидять склавши руки.
Невеликий американський стартап недавно представив оригінальний ретробайк з можливістю швидкого апгрейду, при цьому в його конструкції використовується "веганська" шкіра, а традиційний пластик замінили на насіння льону.
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Компанія Tarform з Брукліну представила електричний байк у стилі ретро під назвою Luna. Вартість мотоцикла викликає безліч питань, адже стартує вона з позначки $ 24 000 доларів. Але, за словами розробників, за ці гроші покупця чекає низка цікавих нововведень.
На думку засновника Tarform Тараса Кравчука (інженера українського походження), головною перевагою байка стане можливість модернізації. Так, акумулятор і сам кузов можна буде з часом замінити, встановивши потужнішу батарею або оновивши дизайн. Не менш важливою є турбота про навколишнє середовище – замість полівінілхлориду Luna отримає сидіння з "веганської" шкіри (з ананаса, манго, кукурудзи або інших натуральних волокон). Насіння льону замінять пластик, а фарба для кузова отримана з водоростей. Зрештою, сама алюмінієва рама – результат вторинної переробки.
Усередині байка ховається акумулятор на 10 кВтг, який працює у парі з електродвигуном потужністю 55 к.с. Це дозволяє йому розганятися до 100 кілометрів за 3.8 секунди при максимальній швидкості у 155 км/год і дальності ходу до 200 кілометрів. Від нуля до 80% Luna заряджається за 50 хвилин. Не обійшлося і без технології рекуперативного гальмування, що дозволяє збільшити автономність при їзді по місту.
Байк отримає камеру заднього виду. Вбудований комп'ютер матиме доступ до регулярних оновлень, а спеціальний вібромотор подасть сигнал, якщо якийсь автомобіль увійшов у сліпу зону водія. Перші поставки новинки почнуться у 2021 році.
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