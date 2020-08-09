Bugatti створили гіперкар Divo за 5 мільйонів євро

Після детального процесу тестування кожного автомобіля в минулому місяці Bugatti почав відвантаження перших одиниць Divo. При ціні 5 млн євро, без урахування податків і опціонів, це один з найдорожчих гіперкарів!

За словами французького автовиробника, це знаменує кінець складної розробки, яка тривала майже 2 роки, а результати приголомшують.

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Новий гіперкар Bugatti Divo, за словами глави марки Стефана Вінкельманна, це шедевр автомобільної майстерності, що володіє особливою індивідуальністю. Відзначимо, що гіперкар назвали на честь французького гонщика Альберта Діво, що брав участь в перегонах за команду Bugatti в 20-х роках минулого століття. Тоді йому вдалося виграти гонку Targa Florio двічі.

Bugatti Divo deliveries are underway, here is a thread of some sensational new Wallpapers.



Send us a screenshot if you decide to use one. pic.twitter.com/6bfY0nW1JM — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) August 5, 2020

Тим часом у мережі з'явилося відео, яке зайвий раз демонструє контраст українських реалій. На ньому можна побачити, як рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ їде розбитими дорогами Рівного.

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