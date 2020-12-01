Ріанна з'явилася на публіці зі стрижкою з 80-х

Американська попвиконавиця і бізнесвумен Ріанна з'явилася на публіці з зачіскою, популярною в 70-80-х роках минулого століття. Фотографію папараці публікує People.

Йдеться про стрижку маллет (mullet), яка характерна тим, що волосся підстрижене коротко на маківці і довше на потилиці. Відзначається, що ця зачіска була поширена серед спортсменів і рок-музикантів, а також символізувала свободу, виклик і бунтарство.

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На розміщеному в мережі знімку 32-річна Ріанна йде на вечерю в каліфорнійському місті Санта-Моніка з новою стрижкою. Вона одягнена в коричневу футболку без рукавів, світлі розкльошені брюки з принтом в стилі тай-дай і білі туфлі-човники на шнурівці. Її образ доповнюють яскраво-червона помада і сонячні окуляри. Відомо також, що співачка носила точно таку ж зачіску в 2013 році під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Згадана бунтарська стрижка знову стала модним трендом восени 2020 року. Тоді в Instagram фотографіями з модною зачіскою почали ділитися як чоловіки, так і жінки.

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