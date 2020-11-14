На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ріанна почала випускати взуття: перші фото модної новинки
-
- 23
Співачка Ріанна разом з Аміною Муадді, дизайнером взуття румунсько-йорданського походження, створили колекцію взуття.
Туфельки будуть продавати під брендом Fenty, яким володіє американська співачка. Варто додати, що Ріанна починала свій бренд з того, що створила лінійку декоративної косметики, яка має велику популярність у всьому світі. І Ріанна не зупинилася на досягнутому і зробила ставку на дизайні витонченого взуття для жінок.
І ще: Хайді Клум розбурхала Instagram пишними формами у платті з екстремальними декольте
У липні цього року дівчата в рамках спільного проєкту випустили першу капсульну колекцію з чотирьох різних пар взуття. Для обох дівчат це друга спільна колекція, яка є поєднанням бізнес-стилю від Ріанни і фірмового почерку Муадді.
Туфлі на химерних шпильках випускають в яскраво-синьому, рожевому, білому і чорному кольорах. "Ми повернулися!", – голосно заявила дизайнер Аміна Муадді в своєму Instagram. Дизайнер створила незвичайний каблук спеціально для бренду Fenty. Тонка металева шпилька стала неповторною ознакою, що підкреслює стиль Ріанни.
Гортайте галерею:
Це цікаво: Сексуальна Тіна Кароль у блакитних колготах звабила мережу
-
12:44Кім Кардашян в яскравому бікіні похвалилася осиною талією
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
11:45Чотири натуральних продукти, які розріджують кров
-
11:15Дивіться, як у Канаді перевозили 100-річний будинок
-
10:48Ріанна почала випускати взуття: перші фото модної новинки
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:20Історики знайшли сотні старовинних копій Математичних начал Ньютона
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
09:25Ці три несподіваних фактори знижують наш імунітет
-
08:56Неуважна наречена випадково одягла весільну сукню навиворіт: епічні фото
-
08:30Ford представив електричну версію фургона Transit
-
08:137 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
- 13 листопада
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
21:39Agent Provocateur представив святкову колекцію спідньої білизни: спокусливі фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:2114 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Як виглядає краш-тест автомобіля на нуль зірочок: відео
-
20:22Блогери розібрали iPhone 12 Pro Max: що ховається всередині флагмана?
-
19:54Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина
-
19:42День в обіймах твоїх: VovaZiLvova зняв романтичний кліп у США
-
19:20Дебют зарядженого Audi SQ5: в авто оновили дизайн, але "урізали" потужність
-
19:12Про що більшість співробітників брешуть на дистанційній роботі: цікаве дослідження
-
18:56Влада Седан потішила гарячими знімками в шкіряному вбранні
-
18:45Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
08:137 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
- 13 листопада
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада
-
07:23Як швидко запам'ятовувати складну інформацію: поради психологів
- 11 листопада
-
21:40ПОЛЬЩА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
20:20Порноактори розповіли, як поєднують батьківство і роботу (18+)
-
18:50Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині
-
16:11В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
-
14:53В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів