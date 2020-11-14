Ріанна почала випускати взуття: перші фото модної новинки

Співачка Ріанна разом з Аміною Муадді, дизайнером взуття румунсько-йорданського походження, створили колекцію взуття.

Туфельки будуть продавати під брендом Fenty, яким володіє американська співачка. Варто додати, що Ріанна починала свій бренд з того, що створила лінійку декоративної косметики, яка має велику популярність у всьому світі. І Ріанна не зупинилася на досягнутому і зробила ставку на дизайні витонченого взуття для жінок.

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У липні цього року дівчата в рамках спільного проєкту випустили першу капсульну колекцію з чотирьох різних пар взуття. Для обох дівчат це друга спільна колекція, яка є поєднанням бізнес-стилю від Ріанни і фірмового почерку Муадді.

Туфлі на химерних шпильках випускають в яскраво-синьому, рожевому, білому і чорному кольорах. "Ми повернулися!", – голосно заявила дизайнер Аміна Муадді в своєму Instagram. Дизайнер створила незвичайний каблук спеціально для бренду Fenty. Тонка металева шпилька стала неповторною ознакою, що підкреслює стиль Ріанни.

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