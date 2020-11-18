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Аріана Гранде створила свого клона у новому ефектному кліпі 34+35
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Співачка Аріана Гранде випустила кліп на пісню "34 + 35". Композиція увійшла в її шостий студійний альбом "Positions". Якщо в ролику на лід-сингл релізу співачка зобразила президента США, то цього разу вона перевтілилася на співробітницю наукової лабораторії. Дивіться кліп на Радіо МАКСИМУМ!
За сюжетом Аріана разом зі своїми колегами створює роботизованого клона самої себе.
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Коли її механічний двійник нарешті оживає, то перетворює вчених на фемботів з комедійних фільмів про суперагента Остіна Паверса з пишними зачісками у стилі 1960-х і у напівпрозорих комбінаціях з декором з марабу.
Ariana Grande – 34+35: дивіться кліп, у якому співачка зробила собі клона:
Раніше стало відомо, що Аріана Гранде з'явиться у новому фільмі лауреата "Оскара" Адама Маккея "Не дивися вгору", який вийде на Netflix. Також в ньому зіграють Дженніфер Лоуренс, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Джона Хілл, Меттью Перрі, Кейт Бланшетт і Kid Cudi.
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