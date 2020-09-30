Дочка Брюса Вілліса знялася повністю голою: пікантні фото

Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, 32-річна Румер, влаштувала відверту фотосесію в стилі БДСМ.

Так, на особистій сторінці в Instagram Румер Віллісі порадувала шанувальників черговою серією розкутих фото. Красуня опублікувала пікантні знімки, на яких постала у зухвалому образі. А на одному з фото зірка й зовсім вирішила обійтися без одягу – Вілліс позувала стоячи на колінах і обмотавшись мотузкою.

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"Нам кажуть, як нам треба одягатися, щоб бути красивими. Нам кажуть, що сексуальність – це те, чого ми повинні соромитися. Ця ідея про те, що коли інші жінки оголені, це означає, що вони не поважають себе. Те, що ми голі або сексуальні, автоматично передбачається, що ми це робимо тільки для чоловіків через ненависть до себе і невпевненість. І це повна нісенітниця. Ми можемо бути сексуальними для нас. Ми можемо роздягтися заради себе", – написала Румер.

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