Ріанна здивувала новою зачіскою і оголеними ніжками

Барбадоська співачка Ріанна продемонструвала нову зачіску в інстаграмі. Фоловери у захваті від луку зірки!

33-річна зірка опублікувала серію фото, на яких похвалилася новим образом.

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Ріанна, яка не боїться експериментів і часто міняє зачіски, цього разу зробила традиційну жіночу зачіску деяких південноафриканських племен. Співачка позує в кадрі, сидячи в кріслі і склавши ногу на ногу. Вона також продемонструвала нову укладку: волосся артистки заплетене в африканські косиці.

У коментарі до знімків Ріанна закликала фоловерів купувати у неї олію для шкіри. Знімки набрали майже 8 млн ​​лайків менш ніж за добу з моменту публікації. Гортайте галерею:

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