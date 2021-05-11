50-річна Наомі Кемпбелл знялася у пікантній фотосесії у купальнику

Британська супермодель афро-ямайського походження Наомі Кемпбелл вкотре показала всім, що час над нею не владний. Наомі стала однією з чотирьох супермоделей, які позували для альтернативних обкладинок номера V Magazine.

У фотосесії, крім Кемпбелл і Кайлі Дженнер, також з'явилися голландська модель Імаан Хаммам і американська манекенниця Анок Яй. Автором нових кадрів виступив фотограф Маріо Сорренто, а знімки з'явилися у інстаграмі глянцю.

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Кемпбелл постала на знімках в куртці від Burberry і бікіні з нової колекції Tom Ford, в той час, як Дженнер демонструвала стрункі форми в купальнику від Matteau і жакеті Balenciaga.

На чорно-білому фото Кемпбелл відображена в шкіряному пальто незвичайного крою, чоботях і чорному бікіні, а образ доповнює масивне кольє. У підписі до знімка модель зазначила, що для неї велика честь з'явитися на головній сторінці цього видання.

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