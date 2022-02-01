Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки

  • 191
Ріанна чекає первістка - фото 1
Ріанна чекає первістка / instagram

Співачка Ріанна чекає на первістка від бойфренда-репера A$AP Rocky (Ракіма Майєрса). 33-річна зірка засвітила животик минулих вихідних під час прогулянки Нью-Йорком разом зі своїм хлопцем.

На знімках, зроблених папараці, співачка не приховує вагітність. Вона гуляє в розстебнутому яскраво-рожевому плащі та порваних джинсах, спущених на талії. На шиї у неї висять довге намисто з хрестом і дорогоцінним камінням, які спускаються на живіт.

І ще: Мадонна хотіла б повторити скандальний поцілунок з Брітні Спірс

На одній із фотографій A$AP Rocky зворушливо цілує майбутню маму в лоб, поки вони насолоджуються прогулянкою на свіжому повітрі. Виглядають майбутні батьки щасливими.

Нагадаємо, ще в травні A$AP Rocky розповів пресі про роман з Ріанною, назвавши її "коханням усього його життя". Коли його запитали, як це бути у відносинах, він сказав: "Набагато краще. Набагато краще, коли в тебе є "єдина".

А чутки про вагітність співачки з'явилися в листопаді минулого року після церемонії, на якій Ріанна в атласній сукні отримала нагороду Національного героя Барбадосу.

Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки - фото 494581

Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки - фото 494582

Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки - фото 494584

Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки - фото 494583

Читайте також: Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

пропозиції партнерів
Новини