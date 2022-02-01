Ріанна стане мамою вперше: папараці підловили вагітну співачку під час прогулянки

Співачка Ріанна чекає на первістка від бойфренда-репера A$AP Rocky (Ракіма Майєрса). 33-річна зірка засвітила животик минулих вихідних під час прогулянки Нью-Йорком разом зі своїм хлопцем.

На знімках, зроблених папараці, співачка не приховує вагітність. Вона гуляє в розстебнутому яскраво-рожевому плащі та порваних джинсах, спущених на талії. На шиї у неї висять довге намисто з хрестом і дорогоцінним камінням, які спускаються на живіт.

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На одній із фотографій A$AP Rocky зворушливо цілує майбутню маму в лоб, поки вони насолоджуються прогулянкою на свіжому повітрі. Виглядають майбутні батьки щасливими.

Нагадаємо, ще в травні A$AP Rocky розповів пресі про роман з Ріанною, назвавши її "коханням усього його життя". Коли його запитали, як це бути у відносинах, він сказав: "Набагато краще. Набагато краще, коли в тебе є "єдина".

А чутки про вагітність співачки з'явилися в листопаді минулого року після церемонії, на якій Ріанна в атласній сукні отримала нагороду Національного героя Барбадосу.

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