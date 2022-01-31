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Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
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Цьогоріч 31 січня акторці Керрі Вашингтон виповнюється 45 років! Кар'єру артистка розпочала понад 25 років тому. За цей час Керрі Вашингтон неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!
Керрі Вашингтон – акторка з США та громадська активістка. Вона народилася у звичайній сім'ї професора та брокера. Керрі виступала у молодіжному театрі з 1994 року, вчилася у спеціальній студії, виграла національну програму для молодих талановитих артистів. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри молодої Керрі Вашингтон. Її перша роль у кіно "Magical Make-Over" у 1994 році, роль Хіттер.
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Її головні ролі – Брумхільда фон Шафт у фільмі "Джанго вільний", Алісія Мастерс у фільмі "Фантастична четвірка". Керрі Вашингтон далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Як уникнути покарання за вбивство". Останній серіал з акторкою вже презентований – "Усюди жевріють пожежі", роль Мії Уоррен.
Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Керрі Вашингтон! Зацініть!
За свою кар'єру Керрі Вашингтон знялася у понад 40 фільмах та серіалах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Керрі Вашингтон.
У зірковому статусі Керрі Вашингтон знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.
Керрі Вашингтон може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!
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