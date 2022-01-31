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Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

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Керрі Вашингтон - фото 1
Керрі Вашингтон

Цьогоріч 31 січня акторці Керрі Вашингтон виповнюється 45 років! Кар'єру артистка розпочала понад 25 років тому. За цей час Керрі Вашингтон неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Керрі Вашингтон – акторка з США та громадська активістка. Вона народилася у звичайній сім'ї професора та брокера. Керрі виступала у молодіжному театрі з 1994 року, вчилася у спеціальній студії, виграла національну програму для молодих талановитих артистів. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри молодої Керрі Вашингтон. Її перша роль у кіно "Magical Make-Over" у 1994 році, роль Хіттер.

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Її головні ролі – Брумхільда фон Шафт у фільмі "Джанго вільний", Алісія Мастерс у фільмі "Фантастична четвірка". Керрі Вашингтон далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Як уникнути покарання за вбивство". Останній серіал з акторкою вже презентований – "Усюди жевріють пожежі", роль Мії Уоррен.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Керрі Вашингтон! Зацініть!

За свою кар'єру Керрі Вашингтон знялася у понад 40 фільмах та серіалах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Керрі Вашингтон.

Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493999
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494008
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494004
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494013
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494014
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494016
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 493998
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494012
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494029
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494033

У зірковому статусі Керрі Вашингтон знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494002
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494015
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494006
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494010
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494007
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494019
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494027
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494031
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494021
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494022

Керрі Вашингтон може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!

Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494032
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494000
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494001
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494003
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494005
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494009
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494011
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494017
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494018
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494020
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494024
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494023
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494026
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494025
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494028
Найгарячіші образи Керрі Вашингтон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 494030

До теми: Дім Ґуччі: Леді Гага розкрила подробиці вирізаної секс-сцени з Сальмою Хайєк

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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