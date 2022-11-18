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Ріанна розбурхала фанатів звабливим відео у спідньому – 18+

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Ріанна блиснула фігурою у спокусливому образі - фото 1
Ріанна блиснула фігурою у спокусливому образі / instagram.com/badgalriri

Співачка та дизайнерка Ріанна прикувала погляди шанувальників своїм спекотним образом у відвертому спідньому. Ролик з палкою зіркою вже зібрав мільйони переглядів!

34-річна співачка та бізнесвумен з Барбадосу Ріанна хоч і частий гість соцмереж, але це не заважає їй бути власницею профілю в інстаграмі з близько 138 мільйонами прихильників. Тут зірка періодично публікує свіжі кадри з фотосесії, світських заходів та своїх буднів. Нещодавно ж Рі вирішила знову нагадати, що активно працює над своїм брендом SAVAGE X FENTY, який випускає одяг та спіднє, пише Радіо MAXIMUM.

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Тож співачка приміряла пікантний комплект латексної білизни на себе, похизувавшись розкішною фігурою. Відзначимо, що кілька місяців тому Ріанна стала матусею, та нова складна місія не заважає їй сповна насолоджуватись собою і своїм життям. За короткий час допис зібрав понад 3 мільйони вподобайок, а також більше як тисячу захоплених коментарів. Як зізнаються фанати, відвести погляд від Рі неможливо!

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