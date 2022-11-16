44-річна Ніколь Шерзінгер блиснула фігурою у крижаній ванні

Співачка Ніколь Шерзінгер не тримає у таємниці, як їй вдається залишатись юною не лише душею. Зірка показала, що допомагає їй у цій справі, окрім спорту.

44-річна американська співачка, танцівниця та акторка Ніколь Шерзінгер не тільки активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в інстаграмі, де у неї більше як 5 мільйонів підписників. Річ у тому, що жінка регулярно ділиться карами з різноманітних заходів та фотосесій, а також зі своїх звичайних буднів. До того ж колишня учасниця "Pussycat Dolls" надихає займатись спортом та вести здоровий спосіб життя. А недавнє відео з крижаною ванною неабияк здивувало фанатів, пише Радіо MAXIMUM.

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Крижана ванна при 37 градусах за Фаренгейтом (близько 2 градусів за Цельсієм) протягом 6 хвилин. Без болю нема результатів, – пояснила Ніколь.

За короткий час допис співачки зібрав понад 174 тисячі вподобайок та більше як тисячу коментарів. Фанати ж неабияк здивувались витривалості Шерзінгер, а також наголосили, що навіть під час такої процедури має неймовірний вигляд.

Джерело фото: instagram.com/nicolescherzinger

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