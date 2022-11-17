Нічого зайвого: зваблива Кім Кардашян похизувалась фігурою у спідньому – 18+

Кім Кардашян анонсувала нову лінійку спіднього власного бренду, тож вирішила продемонстрували пікантні моделі на собі. Фани одразу ж зауважили результати активної роботи зірки у спортзалі.

42-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян активно працює над власними проєктами, а також веде персональну сторінку в інстаграмі. Тут у колишньої дружини Каньє Веста близько 333 мільйонів прихильників. І це не дивно, оскільки зірка щодня ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. Нещодавно Кім опублікувала свіжі фото зі зйомки для реклами власного бренду SKIMS, пише Радіо MAXIMUM.

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Кім презентувала нову лінійку сяючого спіднього, яке вирішила й прорекламувати на собі. Цього разу світлини далекі від студійних, що неабияк припало до душі фанатам, які оцінили фотосесію у майже 3 мільйони вподобайок. Також коментатори зауважили, що Кім продовжує працювати над своєю фігурою та менше покладається на фотошоп.

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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