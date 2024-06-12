Ріанна продемонструвала своє справжнє волосся, яке вона ховала роками

Ріанна похизувалася своїм натуральним волоссям – без нарощеного або перуки – під час виходу у світ у Нью-Йорку в неділю минулого тижня.

36-річна мільярдерка-підприємець, яка минулого тижня представила свою нову лінію продуктів Fenty Hair, розпустила свої короткі, пофарбовані у світлий колір пасма і зробила кучеряву зачіску, пише Daily Mail.

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Мати двох дітей була помічена на вулиці без свого давнього кавалера Асапа Роккі та їхніх двох маленьких синів. Захоплені шанувальники слідували за попзіркою, а одному з них вона навіть підписала пару кросівок.

Ріанна, уроджена Робін Ріанна Фенті, продемонструвала своє відверте декольте у багатошаровому чорному та сірому бюстгальтерах. Співачка накинула на себе плюшеве коричневе хутряне пальто, дозволивши йому спадати з плечей. Відома своїми унікальними образами, модниця додала чорні штани вільного крою, що спускалися на щиколотках.

Нарешті, вона продемонструвала свій бездоганний білий педикюр у парі босоніжок з відкритим носком на підборах з ремінцями з плексигласу. До свого вбрання Ріанна підібрала спортивні чорні сонцезахисні окуляри овальної форми зі світлою оправою. Доповнили образ сережки-обручі величезних розмірів і два намиста – одне товсте і одне тонке. На обличчі артистки "Umbrella" був легкий макіяж, в тому числі глянцевий блиск на губах. Свої речі вона тримала в біло-чорній сумочці Louis Vuitton.

4 червня бізнесвумен оголосила про запуск 13 червня свого нового проєкту.

"Нова сім'я переїжджає! @fentyhair підтягується, і настав час нарешті отримати досвід з волоссям, на який ви так довго чекали", – дражнила вона.

"Ви знаєте, як багато для мене значить зміна зачіски", – написала Ріанна своїм 151 мільйону підписників в інстаграмі.

Вона продовжила: "У мене були майже всі текстури, кольори, довжини, від плетінь і кіс до природних – тому я запускаю гнучку лінію продуктів не тільки для будь-якого типу волосся, але й для зміцнення та відновлення всіх типів волосся, а це те, що нам дійсно потрібно!". Настав час грати і ставати сильнішими за допомогою стилю".

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Разом з відеорекламою з її волоссям, укладеним у медово-русяву перуку ельфа, вона додала: "МИ ПРИЇДЕМО 13 червня".