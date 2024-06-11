Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям

На одному з концертів виконавця Артема Пивоварова юна українка зворушила своїм героїчним вчинком. Дівчинка, на ім'я Паола, обрізала своє довге волосся, аби допомогти ЗСУ.

Юна українка Паола відвідала концерт Артема Пивоварова у Загребі. Вона вигадала оригінальний спосіб, як допомогти захисникам. Про це повідомив Артем Пивоваров у Instagram.

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Паола родом з населеного пункту, яке окупували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Дівчинці разом з батьками вдалося виїхати за кордон.

Дівчина напередодні звернулась до команди Артема Пивоварова, щоб відрізати волосся на концерті співака.

Твоя ідея полягала в тому, що ти маєш неймовірно довге волосся і ти хочеш з ним сьогодні попрощатися, правильно? Знаю, як ти хвилюєшся, знаю, як ти не хочеш цього робити, але це твоє бажання бути корисною і допомогти нашим козакам і козачкам, які боронять нашу країну. Це приклад свідомості нашого молодого покоління. Тому що я щиро вірю, що за такими людьми, як ви, майбутнє України, – промовив артист перед тим, як Паола відрізала волосся.

Українка попрощалася із довгим волоссям / instagram

Паола знаходилася на сцені, коли їй обрізали волосся. Артем у цей момент виконував одну зі своїх композицій.

Цей вчинок дуже сильний. І від себе, і від моєї команди я просто хочу сказати тобі дуже дякую за те, що ти повертаєш увагу до проблеми в нашій країні, до війни в нашій країні, – зауважив артист.

Дівчинка обрізала волосся для продажу, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

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