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Ріанна показала звабливу фігуру в крихітній в'язаній сукні
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Популярна співачка Ріанна поділилась з фанатами порцією свіжих фото у маленькій сукні без спіднього, і відвести погляд від розкішних форм зірки дуже складно!
33-річна барбадоська співачка та бізнесвумен Ріанна не частий гість соцмереж, однак вона все ж веде профіль в Instagram, де має понад 95 мільйонів прихильників. Хай і рідко, але зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, які викликають шквал компліментів та уваги.
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Не винятком стали і свіжі фото Рі, на яких вона позує у в'язаній білій мінісукні, демонструючи струнку фігуру. Так красуня не лише потішила фанатів свіжими знімками, а й нагадала про свій бренд косметики FENTY SKIN.
Джерело фото: instagram.com/badgalriri
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