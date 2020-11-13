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Хайді Клум розбурхала Instagram пишними формами у платті з екстремальними декольте

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Німецька модель Хайді Клум завжди була схильна демонструвати своє тіло на публіці. І образи красуні подекуди доволі сміливі і зухвалі. Тож цього разу зірка черговий раз порадували шанувальників свіжим пікантним знімком у відвертому вбранні.

Хайді Клум красується на знімках в образі від Manfred Thierry Mugler. Вінтажна сукня 1998 року виділяється декількома виразними деталями. Високий розріз на стегні, який оголив стрункі нескінченні ноги німецької супермоделі, а також екстремальне декольте, яке ледь не повністю оголило груди манекенниці. Втім, свої форми Хайді ніколи не намагалася приховати.

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Розкішний образ для вечора Клум доповнили вишукані босоніжки на шпильці. Не обійшлося і без бездоганного макіяжу. Виглядала красуня просто карколомно.

Хайді Клум розбурхала Instagram пишними формами у платті з екстремальними декольте - фото 434836

Хайді Клум розбурхала Instagram пишними формами у платті з екстремальними декольте - фото 434837

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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