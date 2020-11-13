Сексуальна Тіна Кароль у блакитних колготах звабила мережу

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним фото. Фоловери залишилися у захваті від краси Тіни!

Так, на новому знімку 35-річна знаменитість позувала у світло-блакитних колготах і напівпрозорому топі того ж кольору, продемонструвавши струнку фігуру.

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Свій образ Кароль доповнила кучерявим волоссям і легким макіяжем. На фото красуня розслаблено лежить на підлозі, закинувши руку за голову: Кароль спокусливо зігнула одну ногу і задумливо дивиться кудись у бік. Відповідний знімок вона опублікувала на своєї сторінці в Instagram. Шанувальники прийшли у захват від пікантного фото Кароль. Вони засипали співачку захопленими компліментами.

"Шикарна", "Неймовірна", "Сексуальна", "Богиня", "Що за сексуальна дівчина? І кому така дісталася?", "Вогонь", – написали люди.

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