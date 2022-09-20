Наомі Кемпбелл постала у новій рекламі H&M: атмосферне відео

Супермодель Наомі Кемпбелл знялася у новій рекламній кампанії бренду H&M. Вона постала у короткометражному фільмі про Париж для європейського рітейлера.

Бренд H&M представив нову рекламну кампанію у французькому стилі. Ідеальну локацію вирішили створити самі і запросили як головну зірку супермодель Наомі Кемпбелл, пише Vanity Fair. Зйомки пройшли у Brasserie Hennes – вигаданому паризькому ресторані.

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Окрім Наомі Кемпбелл, у рекламі знялися Джилл Кортльов, Палома Ельсессер, Джордан Барретт та Young Emperors.

У рекламному ролику Кемпбелл грає інсайдера моди, який сидить біля уявного ресторану. У короткометражному фільмі вона носить шарф та помаранчеву шовкову блузку з паризької колекції осінь-зима 2022 року та театрально підморгує моделі Джилл Кортльов.

Коли починається дощ, вони разом із моделями Джорданом Барреттом та Паломою Ельсессер прямують усередину, щоб потанцювати під диско.

Я сподіваюся, що всім дійсно сподобається Brasserie Hennes, тому що це прекрасний уявний світ. На схемах панувала чудова атмосфера. Париж – одне з моїх улюблених міст, – зізналася супермодель.

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