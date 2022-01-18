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Ріанна анонсувала нову колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина

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Ріанна знялася у проморолику у спокусливому боді - фото 1
Ріанна знялася у проморолику у спокусливому боді

Співачка Ріанна анонсувала нову колекцію свого бренду Savage x Fenty, присвячену Дню святого Валентина. Знімками та тизером капсули зірка поділилася у своєму інстаграмі.

На фотографіях виконавиця позує у червоному мереживному боді з глибоким вирізом і колготках у сітку. Завершенням образу стали оксамитові босоніжки та кілька срібних ланцюжків із хрестами.

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У рамках спеціальної пропозиції до Дня святого Валентина буде випущено подарункові бокси з боді та блиском для губ Gloss Bomb Heat. Дата релізу колекції поки що не повідомляється.

Ріанна анонсувала нову колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 492659

Ріанна анонсувала нову колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 492660

Ріанна анонсувала нову колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 492661

Раніше Savage x Fenty показав кадри різдвяної рекламної кампанії. У колекції представлені моделі в широкій розмірній сітці від XS до 3XL з ексклюзивними принтами.

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