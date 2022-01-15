Найгарячіші образи Кейт Мосс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 16 січня моделі Кейт Мосс виповнюється 48 років! Кар'єру вона розпочала майже 35 років тому. За цей час Кейт Мосс неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Кейт Мосс – модель з Великобританії. У світі моделінгу її ввела Сара Дукас зі "Storm Agency" в 1988 році.

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Іменинниця не просто модель, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Кейт Мосс! Зацініть!

За свою кар'єру Кейт Мосс стала справжньою супермоделлю та суперзіркою. А ось кілька найспокусливіших образів, у яких з'являлася Кейт Мосс на публіці.

У зірковому статусі Кейт Мосс знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Кейт Мосс може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Модель має чудовий вигляд!