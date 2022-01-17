"Особлива": Злата Огнєвіч у рожевому бікіні похвалилася ідеальною фігурою

Співачка Злата Огнєвіч продовжує відпочивати в Африці, на мальовничому Занзібарі. Знаменитість вже гарно засмагла, що продемонструвала на нових спокусливих знімках.

36-річна зірка влаштувала гарячий фотосет на пляжі, який показала в інстаграмі.

Це цікаво: Стрижка під горщик: Святослав Вакарчук показав, як виглядав у 19 років

"Африка. Я зроблена з манго та океану індійського, плечі обвітрені, а в душі – Акуна Матата. Запам'ятала слово гарне Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так уявляюсь усім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала та відкрила нове у собі, для себе", – підписала кадри зірка.

Фоловери залишилися у захваті від нових знімків. Вони написали купу приємних коментарів.

Гортайте галерею:

І ще: Тренерка Ана Чері приміряла образ спокусливої школярки: фото 18+