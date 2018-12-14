Резиденція Святого Миколая в Україні: адреса, де живе Чудотворець

Найбільша мрія всіх дітей – побачити Святого Миколая на власні очі. І ви можете влаштувати своєму чаду такий подарунок, адже в Україні є резиденція Чудотворця, де можна зустрітися із ним.

Щороку в усіх містах України відкривають святкові резиденції Святого Миколая, однак усі вони працюють тільки в грудні. Натомість є садиба, де Чудотворець живе цілий рік.

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Резиденція Миколая в Україні

"Маєток Святого Миколая" розташований у Карпатах – на території Національного природного парку "Гуцульщина". Звідси ще одна назва садиби – гуцульська.

Тут живе український Миколай

Головна резиденція Чудотворця в Україні діє з 2004 року. На території маєтку є власне Будинок Святого, а також музей етнографії, дитяча залізниця та невеличкий зоопарк з тваринами. Роль Миколая у Маєтку виконує місцевий священик і начальник комплексу Василь Павлюк.

Садиба, де живе Миколай, облаштована справді казково. У ній є спальня Чудотворця та його гардероб, костюми якого можна приміряти кожному відвідувачу. Поруч розташований робочий кабінет з величезним столом, де Святий відповідає на листи дітей. Саме для наймолодших на території комплексу облаштовано безліч атракцій.

Миколай з дітьми

Бальна зала з хороводами та виставами, кімната для майстер-класів, у якій можна власноруч виготовити іграшку зі спеціальних заготовок, музей новорічно-різдвяних прикрас, де зібрані іграшкові Діди Морози та Санта Клауси з різних країн світу.

Тут є також кімната-музей природи, яка розповідає про тварин та рослини мальовничих Карпат, а в кімнаті відпочинку можна зручно розміститися на різьблених дерев'яних лавах, визирнути у віконце і ще раз помилуватися незабутніми краєвидами.

Садиба Миколая

Листи до Миколая

У період зимових свят Миколай обов'язково нагородить відвідувачів презентами. Однак для неслухняних дітей Антипко приготував різки. Тільки якщо вони щиро попросять вибачення за свою поведінку – різки спалять на багатті, а малечі вручать подарунки.

Навколо резиденції теж панує святкова атмосфера – 9 казкових станцій і 7 будиночків. Дітки мають змогу побачити інсталяції народних казок та розглянути різдвяні сани. Оскільки резиденція розміщена в дендропарку, загальна площа якого становить 2000 гектарів, прогулянка довколишніми територіями зробить враження від візиту до Миколая ще яскравішими.

Адреса Святого Миколая

Завітати в гості до Чудотворця можна протягом року: щодня у святковий період (розклад роботи з 9.00 по 17.00) і за домовленістю – в інший час. Ціна екскурсії символічна і становит 10 гривень, при цьому жителям Косівського району вхід безкоштовний. Якщо немає нагоди навідатися до Святого, йому можна написати й відправити лист. Миколай приймає як паперові листи, так і електронні.

Найголовніше, що Чудотворець обов'язково відповість на лист, якщо в ньому вказана зворотна адреса! На жаль, без допомоги благодійників чи батьків Миколай не зможе надіслати ще й подарунки, однак відповідь від самого Миколая дитина отримає точно!

Відповіді від Миколая

Адреса резиденції Миколая в Україні:

Маєток Святого Миколая

с. Пістинь, Косівський р-н

Івано-Франківська обл., 78633

Пошта Святого Миколая:

НПП "Гуцульщина"

вул. Дружби, 84

м. Косів, Косівський р-н

Івано-Франківська обл., 78600

Електронна пошта:

Номер телефону в маєток:

+380 (3478) 2-85-50

Контакти для організації екскурсії:

+380 (97) 173-66-56 (Уляна)

Резиденція на карті (позначена сніжинкою):

GPS- координати: 48°20’37.47”N, 25°2’42.8”E

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