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Резиденція Святого Миколая в Україні: адреса, де живе Чудотворець
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Найбільша мрія всіх дітей – побачити Святого Миколая на власні очі. І ви можете влаштувати своєму чаду такий подарунок, адже в Україні є резиденція Чудотворця, де можна зустрітися із ним.
Щороку в усіх містах України відкривають святкові резиденції Святого Миколая, однак усі вони працюють тільки в грудні. Натомість є садиба, де Чудотворець живе цілий рік.
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Резиденція Миколая в Україні
"Маєток Святого Миколая" розташований у Карпатах – на території Національного природного парку "Гуцульщина". Звідси ще одна назва садиби – гуцульська.
Головна резиденція Чудотворця в Україні діє з 2004 року. На території маєтку є власне Будинок Святого, а також музей етнографії, дитяча залізниця та невеличкий зоопарк з тваринами. Роль Миколая у Маєтку виконує місцевий священик і начальник комплексу Василь Павлюк.
Садиба, де живе Миколай, облаштована справді казково. У ній є спальня Чудотворця та його гардероб, костюми якого можна приміряти кожному відвідувачу. Поруч розташований робочий кабінет з величезним столом, де Святий відповідає на листи дітей. Саме для наймолодших на території комплексу облаштовано безліч атракцій.
Бальна зала з хороводами та виставами, кімната для майстер-класів, у якій можна власноруч виготовити іграшку зі спеціальних заготовок, музей новорічно-різдвяних прикрас, де зібрані іграшкові Діди Морози та Санта Клауси з різних країн світу.
Тут є також кімната-музей природи, яка розповідає про тварин та рослини мальовничих Карпат, а в кімнаті відпочинку можна зручно розміститися на різьблених дерев'яних лавах, визирнути у віконце і ще раз помилуватися незабутніми краєвидами.
У період зимових свят Миколай обов'язково нагородить відвідувачів презентами. Однак для неслухняних дітей Антипко приготував різки. Тільки якщо вони щиро попросять вибачення за свою поведінку – різки спалять на багатті, а малечі вручать подарунки.
Навколо резиденції теж панує святкова атмосфера – 9 казкових станцій і 7 будиночків. Дітки мають змогу побачити інсталяції народних казок та розглянути різдвяні сани. Оскільки резиденція розміщена в дендропарку, загальна площа якого становить 2000 гектарів, прогулянка довколишніми територіями зробить враження від візиту до Миколая ще яскравішими.
Адреса Святого Миколая
Завітати в гості до Чудотворця можна протягом року: щодня у святковий період (розклад роботи з 9.00 по 17.00) і за домовленістю – в інший час. Ціна екскурсії символічна і становит 10 гривень, при цьому жителям Косівського району вхід безкоштовний. Якщо немає нагоди навідатися до Святого, йому можна написати й відправити лист. Миколай приймає як паперові листи, так і електронні.
Найголовніше, що Чудотворець обов'язково відповість на лист, якщо в ньому вказана зворотна адреса! На жаль, без допомоги благодійників чи батьків Миколай не зможе надіслати ще й подарунки, однак відповідь від самого Миколая дитина отримає точно!
Адреса резиденції Миколая в Україні:
- Маєток Святого Миколая
- с. Пістинь, Косівський р-н
- Івано-Франківська обл., 78633
Пошта Святого Миколая:
- НПП "Гуцульщина"
- вул. Дружби, 84
- м. Косів, Косівський р-н
- Івано-Франківська обл., 78600
Електронна пошта:
Номер телефону в маєток:
+380 (3478) 2-85-50
Контакти для організації екскурсії:
- +380 (97) 173-66-56 (Уляна)
Резиденція на карті (позначена сніжинкою):
- GPS- координати: 48°20’37.47”N, 25°2’42.8”E
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