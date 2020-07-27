Режисерська версія "Ліги справедливості": тизер з Суперменом у новому костюмі

Режисер Зак Снайдер розповів про деталі власної версії "Ліги справедливості", а в мережі засвітився уривок з Суперменом у чорному костюмі. Більше читайте далі.

У рамках трансляції Justice con Зак Снайдер зізнався, що хронометрах його версії сягне 3,5 години, а от формат та повноцінний тизер оприлюднять вже 22 серпня на DC Fandom.

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Але вже зараз фанати можуть побачити вирізану театральну сцену, яка не потрапила у стрічку. На карах Супермен у чорному костюмі приходить до дворецького Бетмена.

Так виглядає ця ж сцена, яка не увійшла у хронометраж фільму:

До слова, Снайдер запевнив, що у фільмі не буде жодного кадру, який зняв колишній режисер Джосс Відон. Ці деталі вже узгоджено з Warner Bros. Поки вихід нової версії "Ліги справедливості" запланована на 2021 рік на сервісі HBO Max.

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