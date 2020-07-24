30 улюблених фільмів Крістофера Нолана: рейтинг стрічок від культового режисера

Днями студія Warner Bros. поділилася сумною для шанувальників Крістофера Нолана новиною – вихід його нового фільму "Тенет" відклали на невизначений термін. Щоб скрасити очікування прем'єри, ми склали перелік улюблених картин кінематографіста.

У список увійшли фільми, у симпатії до яких Крістофер Нолан зізнавався в інтерв'ю різних років. Всього до переліку потрапили 30 картин. Зберігайте собі список улюблених стрічок культового режисера (автора фільмів "Інтерстеллар", "Початок", Темний лицар", "Престиж", "Дюнкерк"), які варто подивитись кожному:

"12 розгніваних чоловіків" "Космічна одіссея 2001 року" "Жадібність" "Той, що біжить по лезу" "Битва за Алжир" "Близькі контакти третього ступеня" "Схід сонця" "Дочка Раяна" "Для всього людства" "Древо життя" "Заповіт доктора Мабузі" "Зоряні війни: Нова надія" "Іноземний кореспондент" "Кояніскаці" "Лоуренс Аравійський" "Метрополіс" "Пан Аркадін" "На Західному фронті без змін" "Нетерпіння почуттів" "Хлопці що треба" "Врятувати рядового Раяна" "Стукач" "Супермен" "Щасливого Різдва, містер Лоуренс" "Тонка червона лінія" "Топкапі" "Вулиця крокодилів" "Людина на Місяці" "Чужий" "Шпигун, який мене кохав"

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