Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром

Деніел Редкліфф відзначає день народження 23 липня, і сьогодні зірці вже 31 рік! Не Гаррі Поттером єдиним, адже кар'єра актора налічує багато й інших фільмів. Створили тест для справжніх фанатів Деніела – вгадай фільм за кадром!

Знаменитому Деніелу Редкліффу виповнилось вже 31, хоча, здавалось, ніби він лише нещодавно потрапив на зйомки фільмів про Гаррі Поттера та став частиною Поттеріани. До свята актора ми підготували цікавий тест, який зможуть пройти лише справжні кіномани. Вгадай фільм з Деніелом Редкліффом за одним кадром!

І ще: День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?