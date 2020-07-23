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Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
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Деніел Редкліфф відзначає день народження 23 липня, і сьогодні зірці вже 31 рік! Не Гаррі Поттером єдиним, адже кар'єра актора налічує багато й інших фільмів. Створили тест для справжніх фанатів Деніела – вгадай фільм за кадром!
Знаменитому Деніелу Редкліффу виповнилось вже 31, хоча, здавалось, ніби він лише нещодавно потрапив на зйомки фільмів про Гаррі Поттера та став частиною Поттеріани. До свята актора ми підготували цікавий тест, який зможуть пройти лише справжні кіномани. Вгадай фільм з Деніелом Редкліффом за одним кадром!
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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
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