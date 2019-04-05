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Вибори президента України 2019 Гра престолів

Режисер відомого хоррора зніме стрічку про Тимошенко, – ЗМІ

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Юлія Тимошенко - фото 1
Юлія Тимошенко / glavred

Голлівудська режисерка Мері Ламберт зніме документальний фільм про українського політика і кандидатку в президенти Юлію Тимошенко. Кінематографістка угледіла в її долі схожість в долею кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

Мері Ламберт є творцем фільму "Кладовище домашніх тварин" по Стівену Кінгу, а також кількох провокаційних кліпів Мадонни.

До теми: Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці

У недавньому інтерв'ю виданню вона також розповіла про численні проекти про жінок, які хоче робити. Один з таких проектів – документальний фільм про жінок, які працюють в Конгресі.

Про Тимошенко хочуть зняти фільм - фото 319176
Про Тимошенко хочуть зняти фільм

Ламберт також проводить паралель між Юлією Тимошенко і екс-кандидатом в президенти США Хілларі Клінтон. Режисер зазначає, що на думку багатьох, українська політик програла вибори через фальсифікації. А після цього Віктор Янукович посадив її в тюрму на два роки.

Читайте також: Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти

Джерело: miamiherald
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