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Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
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До президенських виборів в Україні залишився тиждень, а інтерес до кандидатів невпинно зростає, зокрема, до персони Юлії Тимошенко. Ми підготували для вас фото змін в образі "Леді Ю" за час її політичної кар'єри.
Юлія Тимошенко – "Леді Ю", "залізна леді", "газова принцеса", "ікона помаранчевої революції" і просто "дама з косою", що стала однією з найвідоміших жінок в світі за останнє десятиліття.
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Біографія Юлії Тимошенко наповнена безліччю нерозкритих таємниць, але це не заважає жінці-політику рухатися до вершин влади, виявляючи завзятість, силу волі і незламний характер.
Дата народження: 27 листопад 1960 року (58 років)
Місце народження: Дніпропетровськ, Україна
Тимошенко є справжнім ветераном української політики. За 22 роки жінка встигла побувати депутатом Верховної Ради, віце-прем'єром з теплоенергетичного комплексу, прем'єр-міністром. Була одним з лідерів опозиції, в перших рядах кампанії проти президента Леоніда Кучми. Але президентом Тимошенко ще не була, тому цьогоріч з усіх сил намагається цього добитися.
Проте сьогодні політичну діяльність цієї жінки залишимо осторонь, а покажемо вам сміливі фото кандидата в президенти України та як змінювалися образи Юлії Тимошенко.
Так, у минулому році в соцмережах з'явилося відверте фото "Леді Ю", яке, судячи з усього, було зроблено під час ранкової пробіжки. Знімок показала на своїй сторінці в Facebook одеська журналістка Жанна Жукова. На фото видно, що для тренування Юлія Володимирівна одягнула досить відверту чорну майку, яка не приховує її форми. Губки бантиком та глибоке декольте ще довго обговорювали користувачі мережі.
Ще одну хвилю гарячих суперечок в мережі Тимошенко викликала тоді, коли прийшла у студію в спідниці з високим розрізом, оголивши стегно. Лідер "Батьківщини" здивувала екстравагантним образом на радіоефірі.
Знімок опублікував Євген Кузьменко у Facebook. "Бракує тільки батога", – підписав він знімок. У коментарях під пікантним кадром відразу ж розгорілися запеклі суперечки. Хтось оцінив "еротичність" образу Тимошенко, інші ж коментатори залишилися незадоволені зовнішнім виглядом політика.
Загалом стиль та культова зачіска Тимошенко давно стали настільки звичним, що будь-які зміни в зовнішності політика відразу ж впадають в очі і жваво обговорюються. Помітно, що останнім часом Юлія Тимошенко любить з'являтися в ефектних образах і епатувати публіку. Тому пропонуємо згадати, як з роками змінювався імідж кандидата в президенти України:
1999 рік
2001 рік
2002 рік
2004 рік
2005 рік
2007 рік
2010 рік
2014 рік
2016 рік
2017 рік
2019 рік
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