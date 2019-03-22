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Вибори президента України 2019

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці

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Юлія Тимошенко - фото 1
Юлія Тимошенко

До президенських виборів в Україні залишився тиждень, а інтерес до кандидатів невпинно зростає, зокрема, до персони Юлії Тимошенко. Ми підготували для вас фото змін в образі "Леді Ю" за час її політичної кар'єри.

Юлія Тимошенко – "Леді Ю", "залізна леді", "газова принцеса", "ікона помаранчевої революції" і просто "дама з косою", що стала однією з найвідоміших жінок в світі за останнє десятиліття.

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Біографія Юлії Тимошенко наповнена безліччю нерозкритих таємниць, але це не заважає жінці-політику рухатися до вершин влади, виявляючи завзятість, силу волі і незламний характер.

Юлія Тимошенко - фото 313769
Юлія Тимошенко

Дата народження: 27 листопад 1960 року (58 років)
Місце народження: Дніпропетровськ, Україна

Тимошенко є справжнім ветераном української політики. За 22 роки жінка встигла побувати депутатом Верховної Ради, віце-прем'єром з теплоенергетичного комплексу, прем'єр-міністром. Була одним з лідерів опозиції, в перших рядах кампанії проти президента Леоніда Кучми. Але президентом Тимошенко ще не була, тому цьогоріч з усіх сил намагається цього добитися.

Проте сьогодні політичну діяльність цієї жінки залишимо осторонь, а покажемо вам сміливі фото кандидата в президенти України та як змінювалися образи Юлії Тимошенко.

Так, у минулому році в соцмережах з'явилося відверте фото "Леді Ю", яке, судячи з усього, було зроблено під час ранкової пробіжки. Знімок показала на своїй сторінці в Facebook одеська журналістка Жанна Жукова. На фото видно, що для тренування Юлія Володимирівна одягнула досить відверту чорну майку, яка не приховує її форми. Губки бантиком та глибоке декольте ще довго обговорювали користувачі мережі.

Тимошенко підловили на ранковій пробіжці - фото 312937
Тимошенко підловили на ранковій пробіжці

Ще одну хвилю гарячих суперечок в мережі Тимошенко викликала тоді, коли прийшла у студію в спідниці з високим розрізом, оголивши стегно. Лідер "Батьківщини" здивувала екстравагантним образом на радіоефірі.

Знімок опублікував Євген Кузьменко у Facebook. "Бракує тільки батога", – підписав він знімок. У коментарях під пікантним кадром відразу ж розгорілися запеклі суперечки. Хтось оцінив "еротичність" образу Тимошенко, інші ж коментатори залишилися незадоволені зовнішнім виглядом політика.

Високий розріз спровокував жваві обговорення в мережі - фото 312938
Високий розріз спровокував жваві обговорення в мережі

Загалом стиль та культова зачіска Тимошенко давно стали настільки звичним, що будь-які зміни в зовнішності політика відразу ж впадають в очі і жваво обговорюються. Помітно, що останнім часом Юлія Тимошенко любить з'являтися в ефектних образах і епатувати публіку. Тому пропонуємо згадати, як з роками змінювався імідж кандидата в президенти України:

1999 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312943
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312942
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312941

2001 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312944
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312945

2002 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312956
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312946

2004 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312957
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312953

2005 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312950
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312955
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312951
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312952

2007 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312959

2010 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312948

2014 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312954
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312947

2016 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 312958

2017 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 313762
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 313763

2019 рік

Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 313765
Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці - фото 313764

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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