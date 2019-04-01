Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти

Вибори – справа відповідальна і серйозна. Але виконавши свій громадянський обов'язок, українці не залишили 31 березня без кумедних ситуацій та казусів, які вже стали справжніми мемами.

Пропонуємо подивитися на день виборів президента України 2019 під іронічним кутом. Представляємо найкурйозніші ситуації у веселій добірці:

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У Львівській області сейф з бюлетенями відкривали "болгаркою". Як виявилося, в селі Жирівське Жидачівського району члени комісії не могли відкрити сейф з бюлетенями звичайним способом, тому розрізали його будівельним інструментом. Потрібно відзначити, що члени виборчкому показали надмірну акуратність: при цьому жоден з бюлетенів не пошкоджено.

А ще в Україні, як виявилося, голосують собаки. Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст інформаційної служби ВВС, який висвітлює вибори в Україні. На одній з дільниць він сфотографував собаку, який прийшов на виборчу дільницю разом зі своїм господарем.

"Не зрозуміло, за кого саме проголосував пес", – іронізує журналіст.

Not clear who the dog voted for. pic.twitter.com/Pq9hFHpr8d — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 31 березня 2019 р.

На одній з дільниць у виборчій урні опинився паспорт виборця. Виборцю довелося чекати, поки закриється дільниця для голосування і урни можна буде розкрити.

Телеведучий Олександр Скічко прийшов на вибори в піжамі. Мабуть, проспав, чи не перевів стрілки годинника, а коли прийшов до тями, відразу і помчав до виборчої дільниці.

У Рівному на виборчій дільниці №560933 чоловік шукав прибульців. Виборець прийшов на ділянку, яка розташована в технікумі технологій та дизайну. Там він сказав, що тут повинні бути прибульці і НЛО та їхній літальний апарат.

Чоловік шукав на дільниці НЛО

Голосування наших полярників в Антарктиді, супроводжуються фотографіями пінгвінів. "Навіть наші полярники, які живуть і працюють у надскладних умовах, вже проголосували – явка 100%!" – йдеться в повідомленні.

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