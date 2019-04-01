На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти
-
- 88
Вибори – справа відповідальна і серйозна. Але виконавши свій громадянський обов'язок, українці не залишили 31 березня без кумедних ситуацій та казусів, які вже стали справжніми мемами.
Пропонуємо подивитися на день виборів президента України 2019 під іронічним кутом. Представляємо найкурйозніші ситуації у веселій добірці:
І ще: Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
У Львівській області сейф з бюлетенями відкривали "болгаркою". Як виявилося, в селі Жирівське Жидачівського району члени комісії не могли відкрити сейф з бюлетенями звичайним способом, тому розрізали його будівельним інструментом. Потрібно відзначити, що члени виборчкому показали надмірну акуратність: при цьому жоден з бюлетенів не пошкоджено.
А ще в Україні, як виявилося, голосують собаки. Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст інформаційної служби ВВС, який висвітлює вибори в Україні. На одній з дільниць він сфотографував собаку, який прийшов на виборчу дільницю разом зі своїм господарем.
"Не зрозуміло, за кого саме проголосував пес", – іронізує журналіст.
На одній з дільниць у виборчій урні опинився паспорт виборця. Виборцю довелося чекати, поки закриється дільниця для голосування і урни можна буде розкрити.
Телеведучий Олександр Скічко прийшов на вибори в піжамі. Мабуть, проспав, чи не перевів стрілки годинника, а коли прийшов до тями, відразу і помчав до виборчої дільниці.
У Рівному на виборчій дільниці №560933 чоловік шукав прибульців. Виборець прийшов на ділянку, яка розташована в технікумі технологій та дизайну. Там він сказав, що тут повинні бути прибульці і НЛО та їхній літальний апарат.
Голосування наших полярників в Антарктиді, супроводжуються фотографіями пінгвінів. "Навіть наші полярники, які живуть і працюють у надскладних умовах, вже проголосували – явка 100%!" – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
12:15Прокляття Анабель 3: перший трейлер фільму жахів (18+)
-
11:57Прошивка iOS 12.2 поліпшила батареї старих iPhone
-
11:40Ціна на газ 1 квітня в Україні знизилася: нові цифри
-
11:20ЦВК офіційно оголосила другий тур виборів президента
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:00Джамала показала стильну фотосесію для відомого глянцю
-
10:35Оля Полякова здивувала українців несподіваним фото з Зеленським
-
10:19Ілон Маск зачитав реп про трагічну історію горили: аудіо
-
09:59Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти
-
09:27Анекдоти на 1 квітня: веселі жарти й гуморески про День сміху
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
08:25Що випити, щоб розслабитися після виборів: поради від Супрун
-
07:56Гібридний Ford Explorer з'явився на тестах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:334 вагомі причини включити у свій раціон грейпфрути
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
22:31Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2019
-
22:16Явка на виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували
-
22:00Тимошенко і Зеленський: чи об'єднаються кандидати у другому турі
-
21:53Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку
-
21:47Голос країни 9: дивитись онлайн 11 випуск – чим завершилися нокаути
-
21:40Петро Порошенко жорстко прокоментував результати екзит-полу
-
21:30Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють