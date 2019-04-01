Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 1 квітня

Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти

  • 88
Курйози на виборах президента України 2019 - фото 1
Курйози на виборах президента України 2019 / radiosvoboda

Вибори – справа відповідальна і серйозна. Але виконавши свій громадянський обов'язок, українці не залишили 31 березня без кумедних ситуацій та казусів, які вже стали справжніми мемами.

Пропонуємо подивитися на день виборів президента України 2019 під іронічним кутом. Представляємо найкурйозніші ситуації у веселій добірці:

І ще: Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

У Львівській області сейф з бюлетенями відкривали "болгаркою". Як виявилося, в селі Жирівське Жидачівського району члени комісії не могли відкрити сейф з бюлетенями звичайним способом, тому розрізали його будівельним інструментом. Потрібно відзначити, що члени виборчкому показали надмірну акуратність: при цьому жоден з бюлетенів не пошкоджено.

Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти - фото 318063

А ще в Україні, як виявилося, голосують собаки. Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст інформаційної служби ВВС, який висвітлює вибори в Україні. На одній з дільниць він сфотографував собаку, який прийшов на виборчу дільницю разом зі своїм господарем.

"Не зрозуміло, за кого саме проголосував пес", – іронізує журналіст.

На одній з дільниць у виборчій урні опинився паспорт виборця. Виборцю довелося чекати, поки закриється дільниця для голосування і урни можна буде розкрити.

Телеведучий Олександр Скічко прийшов на вибори в піжамі. Мабуть, проспав, чи не перевів стрілки годинника, а коли прийшов до тями, відразу і помчав до виборчої дільниці.

У Рівному на виборчій дільниці №560933 чоловік шукав прибульців. Виборець прийшов на ділянку, яка розташована в технікумі технологій та дизайну. Там він сказав, що тут повинні бути прибульці і НЛО та їхній літальний апарат.

Чоловік шукав на дільниці НЛО - фото 318065
Чоловік шукав на дільниці НЛО

Голосування наших полярників в Антарктиді, супроводжуються фотографіями пінгвінів. "Навіть наші полярники, які живуть і працюють у надскладних умовах, вже проголосували – явка 100%!" – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 552
Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
  • 29 березня, 20:30
  • 1009
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1358114
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл