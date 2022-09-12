Ретро повертається: зваблива Меган Фокс захопила відвертим образом

Популярна акторка Меган Фокс розбурхала шанувальників сексуальним образом у стилі ретро. Ця красуня навіть у невеликій кількості одягу має неймовірний вигляд.

36-річна американська акторка та модель Меган Фокс не надто активно веде профіль в інстаграмі однак кожен її пост викликає захват у прихильників. До слова, за зіркою "Трансформерів" стежать понад 20 мільйонів осіб, і ця цифра збільшується з кожним днем, передає Радіо MAXIMUM. Свіжі фото красуні не стали винятком з правил, адже на них вона позує в доволі яскравому ретро-образі.

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Нещодавно Меган разом зі своїм хлопцем Machine Gun Kelly, побувала на вечірці з нагоди дня народження Beyonce. Захід мав дрескод в стилі диско, тому Фокс вирішила по-своєму його дотриматись. Модель приміряла коротенькі блискучі шорти, сріблястий топ, який нагадує верх від купальника, та високі підколінки. Звісно ж, все це лише підкреслило її струнку фігуру. За короткий час знімки з події зібрали понад 2 мільйони вподобань та тисячі коментарів з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/meganfox

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