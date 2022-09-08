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Кім Кардашян з освітленими бровами показала сідниці на обкладинці журналу – фото 18+

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Кім Кардашян для Interview Magazine - фото 1
Кім Кардашян для Interview Magazine

Кім Кардашян не припиняє дивувати своїх прихильників незвичайними образами. Тож і в новій фотосесії для видання Interview Magazine вона засвітила не лише розкішну фігуру, а й новий стиль.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян активно займається не лише чималою кількістю проєктів, а й веде профіль в інстаграмі. Тут за колишньою дружиною Каньє Веста стежать понад 329 мільйонів прихильників. Все тому, що зірка регулярно публікує кадри зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. Нещодавно Кім опублікувала свіжі фото зі зйомки для видання Interview Magazine, які неабияк вразили фанатів, пише Радіо MAXIMUM.

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На сторінках журналу Кім постала з білявим волоссям та висвітленими бровами, примірявши відверті вбрання з патріотичною символікою, адже темою номера стала "Американська мрія". Звісно ж, не обійшлось і без кадрів з оголеними сідницями, які вже стали однією з родзинок Кардашян.

instagram.com/kimkardashian - фото 512747
instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian - фото 512752
instagram.com/kimkardashian

Також зірка дала інтерв'ю, у якому розповіла про те, що постійно намагається комусь щось довести, тож тепер намагається знайти нову ціль.

Думаю, я завжди відчуватиму, що мені є що доводити. Навіть якщо це лише для мене самої. Моя наступна велика справа – це закінчення юридичної школи, тому що я вже на половині шляху. Це забирає справді багато часу. Мені доводиться займатися з моїм професором по дві години кожного дня. У мене навіть немає вихідних, – розповіла Кім.

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instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian - фото 512749
instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian - фото 512751
instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian - фото 512750
instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian - фото 512753
instagram.com/kimkardashian

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