Мінімум одягу: модель Келлі Гейл похизувалась формами на фестивалі Burning Man – 18+

Популярна модель Келлі Гейл розбурхала шанувальників своїми відвертими образами під час фестивалю Burning Man. Відвести погляд від красуні майже неможливо!

27-річна шведська модель Victoria's Secret Келлі Гейл захоплює своєю вродою не лише на подіумах, а й на своєму профілі в інстаграмі. У дівчини з індійсько-австралійським походженням понад 1,6 мільйона підписників. Все тому, що красуня регулярно ділиться знімками зі своїх буднів та зовсім не комплексує з приводу своєї спортивної фігури, передає Радіо MAXIMUM. Тому й нові знімки Келлі з одного із найвідоміших фестивалів світу Burning Man викликали захват у прихильників.

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Модель вже кілька років поспіль відвідує цей захід і кожного разу обирає найяскравіші та найоригінальніші образи. І у 2022 році Гейл приміряла кілька ефектних вбрань, серед яких сяючі купальники та крихітні спідниці. Не дарма красуня регулярно працює у спортзалі, що відзначили фанати у коментарях з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/kellygale

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