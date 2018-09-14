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Роналду потролив журналіста в прямому ефірі

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Репортер португальського футболіста не помітив - фото 1
Репортер португальського футболіста не помітив / twitter

Футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду перед тренуванням у прямому ефірі познущався з журналіста.

Про це повідомляє Calcio Mercato у Тwitter.

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Перед тренуванням Роналду помітив знімальну групу клубного телеканалу "Ювентуса", зупинився за спиною журналіста та почав імітувати його поведінку перед камерою. Репортер португальського футболіста не помітив та продовжив працювати.

Днями в УЄФА назвали найкрасивіший гол сезону. Найкращим було визнано гол португальського нападника Кріштіану Роналду у ворота "Ювентуса" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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