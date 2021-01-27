Реперка alyona alyona вперше показала своє тату між грудьми

Популярна українська реп-виконавиця alyona alyona показала свої усі татуювання. Зокрема й малюнок, який вона набила між грудьми.

За словами alyona alyona, вона хотіла зробити щось особливе для себе. Якось вона побачила в однієї дівчини тату між грудьми і захотіла собі щось схоже.

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"Мені захотілося щось особливе. Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудьми, суцвіття. І подумала, що з моєю формою грудей буде круто зробити теж щось там. Так я зробила собі. Я називаю це сухостій, хтось – калиною або ягодами на гілці. Але мені дуже подобається", – розповіла реперка.

Вона також поділилася історією ще одного татуювання, яке вона зробила у 24 роки. Зірка набила свій знак зодіаку між лопатками. Втім, ця робота виявилася невдалою.

"Я хотіла її вивести лазером. Але мені пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно. І краще просто зробити інше тату зверху. Так з'явилося дерево довголіття поверх знака зодіаку", – зізналася alyona alyona.

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