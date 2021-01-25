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Катерина Кухар у спокусливому бікіні розслабилася на Мальдівах

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Прима-балерина Національної опери України і найсуворіша серед суддів популярного шоу Танці з зірками Катерина Кухар потішила шанувальників яскравими фото.

39-річна артистка разом з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми проводить зимові канікули в теплих краях.

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Для відпустки Кухар, як і інші українські знаменитості, серед яких Потап з Настею Каменських і Монатік, вибрала Мальдіви. Готель розташований на приватному острові атола Баа, біосферному заповіднику, який входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На сторінці в Instagram балерина опублікувала мальовничі кадри, на яких демонструє ідеальну фігуру в бікіні з мереживом. "Наш готель, немов безлюдний острів, він повністю екофрендлі, а взуття тут вважається поганим тоном. Тому по території готелю всі туристи ходять босоніж це своєрідний ритуал, який транслює філософію цього місця. Навколо вілли все покрите густою зеленню, а працівники готелю настільки дбайливо ставляться до кожного куточка цього місця, що кожен його міліметр просякнутий турботою і любов'ю до природи", – розповіла зірка. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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