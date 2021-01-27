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Надя Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Сексуальна українська співачка і зірковий тренер у шоу "Голос країни" на 1+1 Надя Дорофєєва поділилася першими фото зі зйомок нового сезону проєкту. І на одному з них вона постала з оголеним пресом.

Так, Надя Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram показала кадр з закулісся – співачка з костюмером перевіряють, чи все відмінно сидить. Спокусливий і водночас вишуканий наряд допоміг зірці продемонструвати свій ідеальний прес.

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Вже не терпиться познайомити вас з моєю командою! Я шукала трендові голоси сучасності і яскраві душі – і у нас справжня дрім тім", – прокоментувала артистка фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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