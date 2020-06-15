ONUKA разом з чоловіком вперше показали новонародженого сина

Співачка ONUKA зі своїм чоловіком Євгеном Філатовим влаштували милу фотосесію з одномісячною дитиною. Це перші кадри малюка, якими артисти поділилися у мережі.

Українська співачка Наталія Жижченко, відома під сценічним ім'ям ONUKA, показала свого новонародженого сина. Знімками на своїй сторінці в Instagram поділилася не тільки артистка, а й її чоловік музикант Євген Філатов.

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На знімку, який опублікувала зіркова мама, хлопчик в бежевому бодіку і шапочці лежить в ліжку. Співачка тримає у своїх долонях його ступні. Філатов також знявся з новонародженим сином. Чоловік обережно тримає голову дитини в долонях. А на одному фото доторкається своїм носом до носика малечі.

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