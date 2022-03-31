"Росіяни, ви тю-тю": 4-річний син Жені Галича записав звернення до людей РФ

Лідер українського гурту O.Torvald Женя Галич опублікував зворушливе відео, на якому зображений його 4-річний син.

Хлопчик записав відео, на якому розповів ворожим окупантам, що їм слід робити.

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"Здрастуйте. Мене звуть Данило Галич, я з України. Росіяни, ви тю-тю, ви тупі, особливо Путін. Тому що ви напали на нашу рідню, де я живу, де я народився. Ви тупі, і Путін тупий. Ідіть з України, забирайтеся швидко. Тому що я вам зараз як навалюю. Забирайтеся, вас сюди ніхто не кликав", – сказав хлопчик на камеру.

Сам же Галич зазначив, що пишається сином.

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