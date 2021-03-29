Репер Lil Nas X випустив сатанинські кросівки з краплями людської крові: фото

Репер Lil Nas X спільно з маркою MSCHF випустив власну версію кросівок Nike Air Max 97 під назвою Satan Shoes ("Сатанинське взуття"). Як стверджують творці, в них використана людська кров, яку здали шестеро співробітників марки.

Як повідомляє The New York Times, у кожній парі амортизуюча повітряна подушка заповнена чорнилом, до якого підмішали краплю крові, а до шнурка прикріплена підвіска-пентаграма. На кросівках вишитий напис LUKE 10:18, який відсилає до уривка з Євангелія від Луки: "Я бачив сатану, що з неба спадав, немов блискавка".

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Всього MSCHF збирається випустити 666 пар кросівок, кожна коштуватиме по 1018 доларів. Старт продажів відбудеться 29 березня.

Компанія Nike заявила, що ніяк не пов'язана з Lil Nas X або MSCHF. "Nike не розробляються і не випускають це взуття, і ми не схвалюємо ці кросівки", – заявив представник компанії.

Марка MSCHF відома тим, що випускає дивні, іронічні і дикі речі за мотивами знакових моделей іменитих брендів, при цьому не питаючи їхньої згоди.

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