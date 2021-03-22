Бруклін Бекхем зняв себе у кампанії Pepe Jeans: стильні фото та відео

Pepe Jeans уклав дворічний контракт з фотографом Брукліном Бекхемом. У рамках цієї колаборації старший син Девіда та Вікторії Бекхем став героєм і автором рекламної кампанії бренду під назвою "Wiser Future" – "Мудре майбутнє".

Запуск кампанії приурочений Всесвітньому дню водних ресурсів, пише WWD.

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"Бруклін був зацікавлений в тому, щоб висловити свою креативність та інтерес до сталого розвитку. Наше бачення та пріоритети збігалися з самого початку, тому співпраця виникла цілком природним чином. – розповіла виконавчий директор Pepe Jeans Марселла Вартенберг. – Бруклін – справжня ікона свого покоління".

Бруклін приміряв речі з нової колекції Pepe Jeans і сфотографував сам себе за допомогою дзеркала на березі океану.

Нагадаємо, влітку 2019 року Бруклін Бекхем зняв свій перший кліп – на пісню "End of the World" британського інді-рок-гурту Jaws.

Раніше ми розповідали, що середній син 45-річного Девіда і 46-річної Вікторії Бекхем, Ромео, дебютував на сторінках модного глянцю. 18-річний Ромео знявся для обкладинки італійського чоловічого журналу L'Uomo Vogue, який 2 роки тому перезапустили під керівництвом Емануеле Фарнеті.

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