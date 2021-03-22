Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021

Підбираючи весняний гардероб, краще брати до уваги, що деякі речі безнадійно зійшли з модного горизонту, тому краще уникати їх. Зібрали найбільш безапеляційні антитренди цієї весни.

Велосипедки

Ще недавно велосипедки були на піку популярності, їх носили такі відомі моделі, як Ірина Шейк і Хейлі Бібер. Однак цієї весни такі облягаючі шорти краще змінити на бермуди – широкі штани вільного крою до колін, які підходять для будь-якого типу фігури, пише cbc.

І ще: Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком

Приталений піджак

На зміну йому прийшли комфортні жакети оверсайз, які чудово дивляться і з джинсами, і з шортами, і з сукнею. Широкі укорочені піджаки, представлені в колекціях Stella McCartney і Chanel, і ефектні шкіряні жакети, як у Celine.

Занадто строкаті джинси

Не купуйте в цьому сезоні джинси, які розшиті бісером, стразами, паєтками, нашивками і іншими елементами декору, тому що ви прирікаєте себе на модний провал. Віддайте перевагу більш стриманим моделям.

Ободок

Об'ємні обідки, що прийшли до нас з 90-х, піднеслися на хвилі популярності завдяки королеві Бі з культового серіалу нульових Пліткарка. У минулих роках обручі знову купалися в променях слави, засвітившись в арсеналі майже кожного модного інфлюенсера. Але в 2021 такий аксесуар, особливо прикрашений численними намистом і громіздкими металевими елементами, вже віджив своє.

Це цікаво: Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)