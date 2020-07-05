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Репер Каньє Вест балотуватиметься на пост президента США

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Каньє Вест - фото 1
Каньє Вест / Instagram

Відомий американський репер Каньє Вест, заявив, що має намір брати участь у президентських перегонах у США. В якому саме році це станеться – невідомо. Але Ілон Маск та Кім Кардашян артиста вже підтримали.

4 липня, у День незалежності США, Каньє Вест заявив у Twitter про свої політичні амбіції: "Тепер ми повинні реалізувати надії Америки, довіряючи Богові, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє". Пост супроводжував хештег #2020VISION, що можна трактувати як натяк на те, що він хоче брати участь в президентських виборах в цьому році.

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Невідомо, чи заповнив репер всі необхідні документи, але шанси у нього ще є – терміни реєстрації незалежних кандидатів у деяких штатах, в тому числі Каліфорнії, ще не пройшли.

Дружина артиста Кім Кардашян беззастережно підтримала чоловіка. Вона поширила його допис, додавши від себе емодзі американського прапора, – без зайвих слів. Не залишив без свого коментаря інфопривід й засновник Tesla Ілон Маск. "Я повністю тебе підтримую", – звернувся він до Каньє.

Це не перший раз, коли Вест заявляє про намір брати участь у президентських перегонах. Вперше він висловився про це у 2015 році під час виступу на церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Три роки по тому в ефірі чиказької радіостанції Power 92.3 FM співак підтвердив, що хоче балотуватися: "Так. Це 100% може статися. 2024 рік". У всякому разі, якщо репер стане президентом, то на Кім Кардашян у ролі першої леді подивитися було б цікаво.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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