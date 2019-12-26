У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото

В Енергодарі є кладовище, на якому "відпочивають" близько 20 автомобілів Славута, які раніше служили в таксопарку. У мережі з'явилися ефектні кадри.

В українському місті Енергодар є кладовище старих автомобілів Запорожець. Раніше транспортні засоби були машинами таксі. Згодом їх списали і відправили на звалище. Фотографії автомобільного кладовища з'явилися на сторінці спільноти Українські автомобілі у Facebook.

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Судячи із зовнішнього вигляду машин, на звалищі вони перебувають давно. Багатьох не минула доля розбирання на запчастини. На території іржавіють і гниють близько 20 жовтих "Запорожців".

Нагадаємо, що ці моделі випускалися ЗАЗ Славута з 1999 по 2011 роки. За весь час виробництва з конвеєра зійшло 140 тисяч примірників Славути.

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