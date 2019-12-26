Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото

  • 49
Кладовище Славут в Енергодарі - фото 1
Кладовище Славут в Енергодарі / Facebook

В Енергодарі є кладовище, на якому "відпочивають" близько 20 автомобілів Славута, які раніше служили в таксопарку. У мережі з'явилися ефектні кадри.

В українському місті Енергодар є кладовище старих автомобілів Запорожець. Раніше транспортні засоби були машинами таксі. Згодом їх списали і відправили на звалище. Фотографії автомобільного кладовища з'явилися на сторінці спільноти Українські автомобілі у Facebook.

І ще: Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник

Судячи із зовнішнього вигляду машин, на звалищі вони перебувають давно. Багатьох не минула доля розбирання на запчастини. На території іржавіють і гниють близько 20 жовтих "Запорожців".

Нагадаємо, що ці моделі випускалися ЗАЗ Славута з 1999 по 2011 роки. За весь час виробництва з конвеєра зійшло 140 тисяч примірників Славути.

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376458

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376459

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376460

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376461

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376462

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376463

У мережі показали кладовище старих українських таксі: атмосферні фото - фото 376464

Читайте також: Таких у світі лише 100: в Україну привезли новеньке Bentley лімітованої серії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
  • Вчора, 17:21
  • 1283
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 804
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1973630
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології