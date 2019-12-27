У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути

Є чіткий перелік випадків, коли інспектори з паркування можуть евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. А от щоб повернути його, водію потрібно сплатити певну суму. Розповідаємо всі нюанси.

Інспектори з паркування мають право тимчасово затримувати автомобілі шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора.

Це цікаво: У мережі показали кладовище старих українських таксі

"Дорожній адвокат" зазначає, що евакуація машини може проводитись лише в таких ситуаціях:

порушення правил зупинки чи стоянки;

порушення правил паркування;

внаслідок неоплати вартості послуг з паркування;

при розміщенні транспортного засобу, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

При цьому вважається, що транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху, якщо:

а) поставлений на проїзній частині у два і більше рядів;

б) розташований у заборонених місцях зупинки або стоянки, зокрема:

- на трамвайних коліях;

- на мостах;

- на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків;

- на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу;

- на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки й транспортним засобом, що зупинився, менша ніж 3 метри;

- ближче 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів;

- ближче 10 метрів від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

в) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;

г) розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

ґ) розташований на позначеній розміткою велодоріжці;

д) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

При евакуації місце розташування автомобіля-порушника має бути зафіксоване фотозйомкою або відеозаписом.

Повернення транспортного засобу водію відбувається після сплати вартості послуг із транспортування та зберігання автомобіля на штрафмайданчику.

Ціна послуг транспортування автомобіля до двох тонн – 600 гривень, від двох до трьох тонн – 700 гривень, від трьох тонн – 850 гривень. Зберігання машини з 1-ї по 7-му добу обійдеться у 120 гривень за добу та + 20 гривень за кожну наступну добу. Ціна вказана без ПДВ.

Таким чином мінімальна вартість оплати вартості послуг евакуації складе 864 гривень з ПДВ. Це у разі, якщо водій забере автомобіль протягом однієї доби.

Читайте також: Як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник