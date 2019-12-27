Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути

  • 25
У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути - фото 1

Є чіткий перелік випадків, коли інспектори з паркування можуть евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. А от щоб повернути його, водію потрібно сплатити певну суму. Розповідаємо всі нюанси.

Інспектори з паркування мають право тимчасово затримувати автомобілі шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою евакуатора.

Це цікаво: У мережі показали кладовище старих українських таксі

"Дорожній адвокат" зазначає, що евакуація машини може проводитись лише в таких ситуаціях:

  • порушення правил зупинки чи стоянки;
  • порушення правил паркування;
  • внаслідок неоплати вартості послуг з паркування;
  • при розміщенні транспортного засобу, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

При цьому вважається, що транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху, якщо:

  • а) поставлений на проїзній частині у два і більше рядів;
  • б) розташований у заборонених місцях зупинки або стоянки, зокрема:

- на трамвайних коліях;
- на мостах;
- на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків;
- на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу;
- на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки й транспортним засобом, що зупинився, менша ніж 3 метри;
- ближче 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів;
- ближче 10 метрів від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;
- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

  • в) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;
  • г) розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;
  • ґ) розташований на позначеній розміткою велодоріжці;
  • д) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

При евакуації місце розташування автомобіля-порушника має бути зафіксоване фотозйомкою або відеозаписом.

Повернення транспортного засобу водію відбувається після сплати вартості послуг із транспортування та зберігання автомобіля на штрафмайданчику.

Ціна послуг транспортування автомобіля до двох тонн – 600 гривень, від двох до трьох тонн – 700 гривень, від трьох тонн – 850 гривень. Зберігання машини з 1-ї по 7-му добу обійдеться у 120 гривень за добу та + 20 гривень за кожну наступну добу. Ціна вказана без ПДВ.

Таким чином мінімальна вартість оплати вартості послуг евакуації складе 864 гривень з ПДВ. Це у разі, якщо водій забере автомобіль протягом однієї доби.

Читайте також: Як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
  • 23 грудня, 16:31
  • 1798
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 969
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1975195
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології